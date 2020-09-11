مصر: 154 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت مصر فجر اليوم الجمعة، تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.





وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس المستجد وحتى يوم الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها.





وأعلنت الوزارة عن خروج 908 من المتعافين من فيروس (كورونا) من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.





ولفتت وزارة الصحة والسكان، في البلاد، إلى أنها سجلت 13 حالة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5590 حالة.



رام الله - دنيا الوطن