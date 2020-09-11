سوريا: الدفاعات الجوية تسقط صواريخ إسرائيلية معادية شرق حلب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، تصدت فجر اليوم لعدوان بالصواريخ استهدف محيط مدينة حلب.
ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله: أنه "في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ".
وأضاف: أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، تصدت فجر اليوم لعدوان بالصواريخ استهدف محيط مدينة حلب.
ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله: أنه "في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ".
وأضاف: أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".
التعليقات