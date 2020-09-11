سوريا: الدفاعات الجوية تسقط صواريخ إسرائيلية معادية شرق حلب

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، تصدت فجر اليوم لعدوان بالصواريخ استهدف محيط مدينة حلب.ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله: أنه "في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ".وأضاف: أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".