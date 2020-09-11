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فيديو.. الأردن: انفجار بأحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء

فيديو.. الأردن: انفجار بأحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء
انفجار الزرقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر عسكري أردني، فجر اليوم الجمعة، إن انفجاراً وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك، القريبة من مدينة الزرقاء.

وأضاف أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، مشيرة إلى أنه تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

ودعا المصدر العسكري أردني، لعدم تداول المعلومات غير الصحيحة عن انفجار الزرقاء، إلا من خلال المصادر الرسمية.

من جهته، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام: إن تماساً كهربائياً وراء انفجار مستودع قنابل قديمة تابع للجيش بمحافظة الزرقاء، وأضاف: أنه وفقاً للقيادة العامة للجيش لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار حتى اللحظة.

وكانت وسائل إعلام عربية فجر اليوم الجمعة، قالت إنه سمع دوي انفجار كبير في مدينة الزرقاء، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق.

ووفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، فإن حريقاً كبيراً في موقع الانفجار بالمدينة، مشيرة إلى أن هناك ترجيحات أن يكون الانفجار وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة في المدينة.

 

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