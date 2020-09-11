الإمارات تسجل ثالث أعلى زيادة يومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الإمارات يوم الخميس، ثالث أعلى زيادة يومية بفيروس (كورونا)، المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
يأتي ذلك بعد تسجيل، السلطات الصحية 930 حالة إصابة جديدة، فيما حثت الحكومة المواطنين على الالتزام بالإجراءات المتخذة لاحتواء التفشي.
سجلت الإمارات يوم الخميس، ثالث أعلى زيادة يومية بفيروس (كورونا)، المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
يأتي ذلك بعد تسجيل، السلطات الصحية 930 حالة إصابة جديدة، فيما حثت الحكومة المواطنين على الالتزام بالإجراءات المتخذة لاحتواء التفشي.
وحتى الشهر الماضي، كانت أعداد الزيادة اليومية في المصابين تتراجع بشكل عام منذ ذروة بلغت 994 إصابة في أيار/مايو لكن الأعداد عادت للزيادة بعد أن كانت قد تراجعت إلى 164 في الثالث من آب/أغسطس.
وسجلت الإمارات حتى الآن 76911 إصابة و398 وفاة بـ (كوفيد-19).
وناشدت مسؤولة في وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات ومخالطة المصابين وقالت إن التراخي في ذلك تسبب في نحو 88% من الإصابات.
وكانت الإمارات قد فرضت إجراءات صارمة لاحتواء التفشي بما شمل إغلاق دبي التي تعتبر مركزا سياحيا لمدة شهر كما فرضت حظرا ليليا للتجول لأشهر في أنحاء البلاد.
وسجلت الإمارات حتى الآن 76911 إصابة و398 وفاة بـ (كوفيد-19).
وناشدت مسؤولة في وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات ومخالطة المصابين وقالت إن التراخي في ذلك تسبب في نحو 88% من الإصابات.
وكانت الإمارات قد فرضت إجراءات صارمة لاحتواء التفشي بما شمل إغلاق دبي التي تعتبر مركزا سياحيا لمدة شهر كما فرضت حظرا ليليا للتجول لأشهر في أنحاء البلاد.
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