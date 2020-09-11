الإمارات تسجل ثالث أعلى زيادة يومية بفيروس (كورونا)





وحتى الشهر الماضي، كانت أعداد الزيادة اليومية في المصابين تتراجع بشكل عام منذ ذروة بلغت 994 إصابة في أيار/مايو لكن الأعداد عادت للزيادة بعد أن كانت قد تراجعت إلى 164 في الثالث من آب/أغسطس.



وسجلت الإمارات حتى الآن 76911 إصابة و398 وفاة بـ (كوفيد-19).



وناشدت مسؤولة في وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات ومخالطة المصابين وقالت إن التراخي في ذلك تسبب في نحو 88% من الإصابات.



وكانت الإمارات قد فرضت إجراءات صارمة لاحتواء التفشي بما شمل إغلاق دبي التي تعتبر مركزا سياحيا لمدة شهر كما فرضت حظرا ليليا للتجول لأشهر في أنحاء البلاد.



رام الله - دنيا الوطنسجلت الإمارات يوم الخميس، ثالث أعلى زيادة يومية بفيروس (كورونا)، المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.يأتي ذلك بعد تسجيل، السلطات الصحية 930 حالة إصابة جديدة، فيما حثت الحكومة المواطنين على الالتزام بالإجراءات المتخذة لاحتواء التفشي.