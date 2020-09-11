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دولي

فرنسا: تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا: تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا يوم الخميس، أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأعلن المسؤولون الصحيون، تسجيل 9843 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، وذلك بعد ستة أيام من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 8975 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات الآن 353944.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 30813، بعد تسجيل 19 حالة، فيما زاد عدد الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب المرض 93 إلى 5096، مع زيادة هذا العدد لليوم الثاني عشر على التوالي.

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