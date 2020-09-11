الولايات المتحدة: عدد وفيات (كورونا) تتجاوز 190 ألفًا

سجلت الولايات المتحدة في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 1115 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة، منذ يدء تفشي الجائحة في البلاد، إلى 190262، في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و343562، بزيادة 32899 حالة عن الإحصاء السابق، وفق ما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس (كورونا) حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في التاسع من أيلول/سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.



رام الله - دنيا الوطن