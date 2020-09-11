الديوان الأميري الكويتي: صحة أمير البلاد مستقرة ويتلقى العلاج المقرر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن وزير شؤون الديوان الأميري: بأن صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة، ويتلقى العلاج المقرر.



وغدار الصباح الكويت في 23 تموز/يوليو، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.



وكان الصحفي الإسرائيلي، ايدي كوهين، قد كتب عبر حسابه على (تويتر)، إن أمير الكويت توفي في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز (91 عاماً).