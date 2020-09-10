العوض: الموقف المعيب للجامعة العربية يفتح المجال أمام دول أخرى للالتحاق بقطار التطبيع المذل



وعزا العوض هذا التردي لأسباب ثلاثة، أولاً: الانقسام الفلسطيني الداخلي، وما خلفه من ضعف على المستويات كافة، ثانياً: انشغال الشعوب العربية في أزماتها الداخلية، وبالتالي هروب الأنظمة من معالجة الأزمات وتلبية الاحتياجات، والمسألة الثالثة: تغذية الوهم واصطناع خصوم وهميين، يهددون الأنظمة العربية، مما دفع قادتها إلى الارتماء بأحضان إسرائيل، وأمريكا طلباً للحماية.



وشدد عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب)، على أن التصدي لذلك ممكن، ويتطلب الثبات على الموقف الفلسطيني الرافض لـ (صفقة القرن) وخطة الضم ومسار التطبيع، والعمل على تنفيذ مخرجات بيروت الأخيرة، بتشكيل جبهة موحدة لتفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وترتيب البيت الداخلي، دون تسويف أو مماطلة.

رام الله - دنيا الوطنقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب)، أن موقف جامعة الدول العربية، أمس، برفضه إدانة التطبيع، "مؤسف للغاية" ويعكس حالة التردي والهوان، التي وصل لها عدد من الأنظمة العربية.وأضاف في مقابلتين منفصلتين مع قناة (روسيا اليوم) وقناة (المنار)، أن هذا الموقف المعيب، يفتح المجال أمام دول عربية أخرى، تنتظر دورها للالتحاق بقطار التطبيع المذل، بما يتعارض مع ميثاق الجامعة، ومبادرة السلام العربية، ويمضي في توجيه الطعنات لشعبنا الفلسطيني.