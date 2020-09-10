شؤون فلسطينية

العوض: الموقف المعيب للجامعة العربية يفتح المجال أمام دول أخرى للالتحاق بقطار التطبيع المذل

العوض: الموقف المعيب للجامعة العربية يفتح المجال أمام دول أخرى للالتحاق بقطار التطبيع المذل
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب)، أن موقف جامعة الدول العربية، أمس، برفضه إدانة التطبيع، "مؤسف للغاية" ويعكس حالة التردي والهوان، التي وصل لها عدد من الأنظمة العربية. 

وأضاف في مقابلتين منفصلتين مع قناة (روسيا اليوم) وقناة (المنار)، أن هذا الموقف المعيب، يفتح المجال أمام دول عربية أخرى، تنتظر دورها للالتحاق بقطار التطبيع المذل، بما يتعارض مع ميثاق الجامعة، ومبادرة السلام العربية، ويمضي في توجيه الطعنات لشعبنا الفلسطيني.

وعزا العوض هذا التردي لأسباب ثلاثة، أولاً: الانقسام الفلسطيني الداخلي، وما خلفه من ضعف على المستويات كافة، ثانياً: انشغال الشعوب العربية في أزماتها الداخلية، وبالتالي هروب الأنظمة من معالجة الأزمات وتلبية الاحتياجات، والمسألة الثالثة: تغذية الوهم واصطناع خصوم وهميين، يهددون الأنظمة العربية، مما دفع قادتها إلى الارتماء بأحضان إسرائيل، وأمريكا طلباً للحماية.

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب)، على أن التصدي لذلك ممكن، ويتطلب الثبات على الموقف الفلسطيني الرافض لـ (صفقة القرن) وخطة الضم ومسار التطبيع، والعمل على تنفيذ مخرجات بيروت الأخيرة، بتشكيل جبهة موحدة لتفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وترتيب البيت الداخلي، دون تسويف أو مماطلة.

أخبار ذات صلة

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة تؤكد على عدة إجراءات حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع

"النيابة العامة" بغزة تؤكد على عدة إجراءات حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

هنية يُعلّق على رفض الجامعة العربية مشروع القرار الفلسطيني الرافض لاتفاق التطبيع الإماراتي

هنية يُعلّق على رفض الجامعة العربية مشروع القرار الفلسطيني الرافض لاتفاق التطبيع الإماراتي

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان

الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بالسعودية

"الخارجية": تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بالسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان

الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بالسعودية

"الخارجية": تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بالسعودية

حسن يوسف: الاحتلال يخشى من الوحدة والمصالحة الفلسطينية

حسن يوسف: الاحتلال يخشى من الوحدة والمصالحة الفلسطينية

محافظة قلقيلية: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) اليوم إلى 17

محافظة قلقيلية: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) اليوم إلى 17

منوعات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: &#34;محمد رمضان&#34; يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

شاهد: "محمد رمضان" يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: &#34;كيت ميدلتون&#34; في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

صور: "كيت ميدلتون" في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة &#34;بيكا&#34; وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة "بيكا" وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

&#34;نسكت أفواه الكلاب&#34;.. شاهد ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال

"نسكت أفواه الكلاب".. شاهد ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال

شاهد: (يوتيبوبرز) يكشفان جنس مولودهم على برج خليفة بمبلغ خيالي.. وغضب لتصرفهما الأناني

شاهد: (يوتيبوبرز) يكشفان جنس مولودهم على برج خليفة بمبلغ خيالي.. وغضب لتصرفهما الأناني

عربي

شاهد: &#34;سيدة القطار&#34; المصرية تروي تفاصيل الحدث بين الضابط وموظف وزارة النقل

شاهد: "سيدة القطار" المصرية تروي تفاصيل الحدث بين الضابط وموظف وزارة النقل

الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة

الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة

القوات المسلحة المصرية تصدر بياناً حول واقعة التعدي على أحد افرادها

القوات المسلحة المصرية تصدر بياناً حول واقعة التعدي على أحد افرادها

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد