ترامب: دولة أخرى قد تنضم لاتفاق الإمارات وإسرائيل والفلسطينيون سيعودون للمفاوضات بهذه الحالة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب مساء اليوم الخميس: إن دولة أخرى، قد تنضم لاتفاق الإمارات وإسرائيل.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن: أنه يمكن الحصول على سلام بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أننا "بدأنا حواراً مع ملك السعودية، وسترونهم ينضمون".



وأكد ترامب، أن "الفلسطينيين سيعودون إلى مفاوضات السلام، عند رؤية الأصدقاء العرب، يطبعون علاقاتهم تباعاً مع إسرائيل".



ومن المقرر، أن يستضيف البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، حفل توقيع معاهدة سلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية أمريكية.



وتنص الاتفاقية على تطبيع العلاقات بين الجانبين، في خطوة رفضتها القيادة والفصائل الفلسطينية، واعتبرتها طعنة في ظهر الشعب الشعب الفلسطيني.