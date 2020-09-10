صحيفة: إسرائيل تُقرر الإغلاق الكامل اعتباراً من الأسبوع المقبل بسبب تفشي (كورونا)

كما قالت (القناة السابعة) الإسرائيلية، إن وزير الجيش، بيني غانتس أمر رئيس الأركان، أفيف كوخافي بالاستعداد للإغلاق التام، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 21 وفاة و3576 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1075 وفاة والإصابات إلى 144,673 إصابة.

