شؤون فلسطينية

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة قلقيلية، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، بأن عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) المستجد، بلغ هذا اليوم، 18 إصابة، وذلك بعد تسجيل إصابة جديدة، من بلدة عزون.

كما أكدت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك)، تعافي 57 حالة، كانت مصابة بالفيروس، لافتة إلى أن مجموع الإصابات النشطة، حتى اليوم، 510 إصابات.

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