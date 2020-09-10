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دولي

بسبب (كورونا).. نتنياهو وزوجته يتوجهان للولايات المتحدة الأسبوع المقبل بطائرة خاصة

بسبب (كورونا).. نتنياهو وزوجته يتوجهان للولايات المتحدة الأسبوع المقبل بطائرة خاصة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل، بطائرة خاصة، بسبب فيروس (كورونا).

وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، أنه بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس (كورونا)، سيسافر نتنياهو وزوجته سارة، بطائرة خاصة إلى الولايات المتحدة، بشكل منفصل عن بقية الوفد المرافق.

ومن المقرر، أن يشارك نتنياهو الأسبوع المقبل في حفل توقيع اتفاقية السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المقرر الثلاثاء المقبل.

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