بسبب (كورونا).. نتنياهو وزوجته يتوجهان للولايات المتحدة الأسبوع المقبل بطائرة خاصة





وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، أنه بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس (كورونا)، سيسافر نتنياهو وزوجته سارة، بطائرة خاصة إلى الولايات المتحدة، بشكل منفصل عن بقية الوفد المرافق.





ومن المقرر، أن يشارك نتنياهو الأسبوع المقبل في حفل توقيع اتفاقية السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المقرر الثلاثاء المقبل.





رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل، بطائرة خاصة، بسبب فيروس (كورونا).