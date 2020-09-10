هنية يُعلّق على رفض الجامعة العربية مشروع القرار الفلسطيني الرافض لاتفاق التطبيع الإماراتي





رام الله - دنيا الوطنأعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إدانته لرفض جامعة الدول العربية، مشروع القرار الفلسطيني، الرافض لاتفاق التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي.وشدد هنية، خلال لقاء جمعه بوفد "تجمع العلماء المسلمين" وآخر بوفد من "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" برئاسة الشيخ ماهر حمود، في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس 10/9/2020، على أن إسقاط الجامعة العربية لمشروع القرار الفلسطيني، يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وأن التطبيع اعتداء صارخ على الأمة وحقوقها، محذراً من مخاطر التطبيع، الذي يهدف لتركيع الأمة.ولفت هنية إلى أن فلسطين قضية أمة، والقدس قضية مُوحِدة، قضية جامعة للأمة العربية والإسلامية، مذكراً بدور العلماء الفعّال في نصرة القضية الفلسطينية، وبإعادة الاعتبار للعمل المقاوم "فالمعركة ليست محصورة في الميدان العسكري، بل تتخطاه إلى معركة الوعي، فللعلماء دور مهم؛ كي يحدثوا التوازن في معركة الوعي لمواجهة المشروع الإسرائيلي".