التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فوز فلسطين بخمسة مشاريع طلابية من أصل 560 مشروعا على مستوى العالم، بالمسابقة الدولية "أروع المشاريع" للبرمجة.



وبينت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أن دولة فلسطين شاركت بأكثر من 60 مشروعا أنجزها الطلبة خلال فترة الحجر المنزلي.



وفي هذا السياق، أعرب وزير التربية والتعليم مروان عورتاني عن فخره بهذا الإنجاز، الذي رفع اسم فلسطين عاليا في هذا المحفل الدولي بحضور دول لها باع طويل في المجال العلمي، مؤكدا سعي الوزارة الدائم لرعاية هذه المواهب من الطلبة، والتي تشكل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية بكافة أشكالها.



والمشاريع الفائزة من فلسطين هي كالآتي: مشروع "بعيداً خمسة أقدام" للطالبات: نوران عويضات، وسندس حداد، وتيماء حداد، وراما أبو عجمية، وسام قواسمة من مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية في تربية الخليل، و"المعركة ضد كورونا"، للطالب محمود الحداد من مدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين في تربية رفح، و"موقع مدرستي" للطالبة مرح زيد من مدرسة الشيماء الثانوية في تربية قلقيلية، و"لغة الجسد للأطفال" للطالبات: بتول أحمد شحادة، ورهف محمد شحادة من مدرسة عوريف الثانوية للبنات، ونانسي عوايصة، وسارة الحاج من مدرسة الساوية اللبن الثانوية المختلطة في تربية جنوب نابلس، ومشروع "ساعدني أتعلم" للطالبتين: حلا عاصم عبيد، ورنوة علي صوافطة من مدرسة فيصل الحسيني الأساسية في تربية رام الله والبيرة.