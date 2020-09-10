محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

وقال: أرى أن البعض غاضب، زعلان متضايق، من قيام الشرطة بمخالفته أو مخالفة زوجته أو ابنه، أو مخالفته شخصياً لعدم ارتداء الكمامة.



وتابع محافظ سلفيت: هنا لا نسمح لأحد الإساءة للشرطة التي تقوم بواجبها، فهذه الشرطة وكل الأجهزة الأمنية، أفرادها شهور طويلة، لم يروا أهلهم، وكل ذلك خدمة لشعبهم، ومن المعيب الإساءة لهم نتاج واجبهم.



وشدد على أنه "مرة أخرى نقول إن تعليماتنا واضحة وهي تطبيق القانون المتعلق بارتداء الكمامات ومخالفة المخالفين بدون استثناء".



رام الله - دنيا الوطنقال محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الخميس: إن كل من يسيء قولاً للشرطة، إن كان وجهاً لوجه، أو عبر وسائل التواصل، أو فعلاً، سيتم تقديمه للقضاء.وأضاف في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): حذرنا مراراً من عدم ارتداء الكمامات من قبل الجميع، إن كان مسناً، رجلاً، امرأة، أو أي شخص، فالقانون يطبق على الجميع بدون استثناء، هدفنا حماية الجميع، فالفيروس لا يعرف كبيراً أو صغيراً أو مسؤولاً.