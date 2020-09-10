الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان





وأشادت الكيلة، خلال اللقاء، بجهود الوكالة الدولية في التخفيف عن اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، مضيفة أن القيادة الفلسطينية تسعى من خلال اتصالاتها مع دول العالم إلى تجنيد ودفع المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لاستمرار خدمات (أونروا).



وأطلعت الكيلة المفوض العام لـ(أونروا) على نتائج زيارتها لقطاع غزة، والوضع الوبائي في فلسطين بشكل عام.



من جهته، أشاد لازاريني بجهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة (كورونا)، مؤكدا استمرارية التعاون بين الوكالة الدولية ووزارة الصحة.



رام الله - دنيا الوطنشددت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية، خاصة في سوريا ولبنان، والتخفيف عن معاناة اللاجئين خاصة في الجانب الصحي.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلة مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مكتبها بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور مديرة عمليات إقليم الضفة الغربية في وكالة الغوث غوين لويس، ووفد من الوكالة.