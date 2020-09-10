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شؤون فلسطينية

عريقات لـ "كوشنر": أي استخفاف بالإنسانية.. هدف خطتك لشرعنة الاستيطان والضم

عريقات لـ "كوشنر": أي استخفاف بالإنسانية.. هدف خطتك لشرعنة الاستيطان والضم
غاريد كوشنر خلال ورشة المنامة
رام الله - دنيا الوطن
علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على تصريحات لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، بشأن خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يدعي كوشنر، أن خطة الرئيس ترامب، طُرحت للحفاظ على مبدأ الدولتين".

وأضاف: "أي استخفاف بالإنسانية: خطة تتبنى الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي و(الأبرتهايد)، وتطرح ضم 33%؜ من الضفة الغربية والقدس الشرقية، مبيناً أن هدف خطة كوشنر، لم يكن السلام، وإنما شرعنة الاستيطان، والضم و(الأبرتهايد).

وكان جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال: إن الأسبوع المقبل "سنشهد توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، بحضور قادة من البلدين والرئيس ترامب".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: أننا "قدمنا مقترحاً تفصيلياً لإقامة دولة فلسطينية، وافقت عليه إسرائيل ورفضه الفلسطينيون"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يدركون الشروط التي يمكن أن ندفع الإسرائيليين للتفاوض بشأنها.

وتابع كوشنر: "ما قمنا به خلال الخطة، هو الحفاظ على حل الدولتين، عبر الحد من ضم إسرائيل للمزيد من الأراضي".

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