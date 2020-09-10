عاجل

  • ترمب: نعمل بجهد كبير على إعادة الأنشطة الرياضية

  • ترمب: إغلاق المدارس يسبب ضررا كبيرا ويجب إعادة فتحها

  • إعلام إسرائيلي: فلسطيني من غزة تسلل عبر السياج الفاصل نحو "كيسوفيم" والقوات هرعت للمكان

مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

شؤون فلسطينية

عائلة ظاهر بجباليا تُوضح تفاصيل إصابة ابنها فادي بفيروس (كورونا)

عائلة ظاهر بجباليا تُوضح تفاصيل إصابة ابنها فادي بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة ظاهر في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، بياناً توضيحياً، حول قضية إصابة ابنهم فادي سعدو عبد اللطيف ظاهر، بفيروس (كورونا) المستجد.

وأكد بيان العائلة، أن الشاب فادي، كان يمارس عمله في محله (ميني ماركت) الكائن وسط شارع العجارمة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بشكل طبيعي واعتيادي، لافتاً إلى أنه في يوم 7 أيلول/ سبتمبر، ظهرت عليه أعراض، وهي فقدان حاستي الشم والتذوق.

وقال بيان العائلة: "اتصل فادي على وزارة الصحة على الرقم 103، وأبلغم بالأعراض، وطلبوا منه بالتوجه لنقطة الفرز في مستشفى الأندونيسي، وتوجه إليهم، وكان الرد من طرفهم أنه لا يوجد عندهم سحب عينات، وأنه لاتوجد عليه الأعراض الرئيسية للمرض".

وأضاف: "فادي أبلغهم أنه صاحب محل، وهناك عشرات المواطنين يشترون منه، وأنه من الضروري أن يتم سحب عينة، لم يستجيبوا له، وعاد إلى البيت وأغلق المحل الذي هو ضمن البيت، واتصل مرة أخرى على الرقم 103، وأبلغهم بالحدث، تم إبلاغه بحجر نفسه في البيت لحين وصول طاقم الطب الوقائي وهذا ماحدث".

وتابع البيان بقوله: "في غضون نصف ساعة حضر الطب الوقائي وتم أخذ عينة للفحص مع ضرورة الحجر وعدم المخالطة لمدة يومين، حين صدور النتيجة، وكان ذلك إلى أن تم إبلاغه مساء الأربعاء 9/9، برسالة نصية بأن النتيجة إيجابية، بعد دقائق تم الاتصال عليه من قبل وزارة الصحة والمباحث الطبية بتجهيز نفسه ليذهب للحجر الصحي، وحتى هذه الساعة لم تصله أي جهة، ولكن قبل حوالي ساعتين، تم نقله إلى الحجر الصحي بالقرب من معبر بيت حانون/ إيرز، ليقضي فترة الحجر 21 يوماً".

وأشار البيان، إلى أن الشرطة لم تأت للبيت، ولم تغلق شارع العجارمة، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الفترة اليومية لفادي يقضيها ما بين المحل والبيت فقط، لافتاً إلى أن الشخص الذي خالطه من داخل المجتمع، وهو لمواطن دخل المحل، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن إشاعة أن المواطن كان يعلم بإصابة فادي، غير منطقة ولا يمكن أن تحدث.

وحذر بيان العائلة، من تداول الإشاعات لما لها من ضرر على العائلة، لافتاً إلى أنها هي التي أجبرت العائلة على توضيح الحقيقية للرأي العام.

أخبار ذات صلة

هنية يعلق على رفض الجامعة العربية مشروع القرار الفلسطيني الرافض لاتفاق التطبيع الإماراتي

هنية يعلق على رفض الجامعة العربية مشروع القرار الفلسطيني الرافض لاتفاق التطبيع الإماراتي

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان

الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بالسعودية

"الخارجية": تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بالسعودية

عريقات لـ &#34;كوشنر&#34;: أي استخفاف بالإنسانية.. هدف خطتك لشرعنة الاستيطان والضم

عريقات لـ "كوشنر": أي استخفاف بالإنسانية.. هدف خطتك لشرعنة الاستيطان والضم

أبو نعيم: أزف بشرى سارة للعالقين.. فرضنا إجراءات صعبة لمنع تفشي الوباء ونجحنا بذلك

أبو نعيم: أزف بشرى سارة للعالقين.. فرضنا إجراءات صعبة لمنع تفشي الوباء ونجحنا بذلك

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان

الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

حسن يوسف: الاحتلال يخشى من الوحدة والمصالحة الفلسطينية

حسن يوسف: الاحتلال يخشى من الوحدة والمصالحة الفلسطينية

محافظة قلقيلية: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) اليوم إلى 17

محافظة قلقيلية: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) اليوم إلى 17

هنية يستقبل عصبة الأنصار الإسلامية ويؤكد على أهمية استقرار المخيمات ومقاومة الاحتلال

هنية يستقبل عصبة الأنصار الإسلامية ويؤكد على أهمية استقرار المخيمات ومقاومة الاحتلال

هيئة الأسرى تعلن نتائج تشريح جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب

هيئة الأسرى تعلن نتائج تشريح جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب

منوعات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: &#34;محمد رمضان&#34; يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

شاهد: "محمد رمضان" يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: &#34;كيت ميدلتون&#34; في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

صور: "كيت ميدلتون" في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة &#34;بيكا&#34; وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة "بيكا" وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

&#34;نسكت أفواه الكلاب&#34;.. شاهد ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال

"نسكت أفواه الكلاب".. شاهد ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال

شاهد: (يوتيبوبرز) يكشفان جنس مولودهم على برج خليفة بمبلغ خيالي.. وغضب لتصرفهما الأناني

شاهد: (يوتيبوبرز) يكشفان جنس مولودهم على برج خليفة بمبلغ خيالي.. وغضب لتصرفهما الأناني

عربي

شاهد: &#34;سيدة القطار&#34; المصرية تروي تفاصيل الحدث بين الضابط وموظف وزارة النقل

شاهد: "سيدة القطار" المصرية تروي تفاصيل الحدث بين الضابط وموظف وزارة النقل

الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة

الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة

القوات المسلحة المصرية تصدر بياناً حول واقعة التعدي على أحد افرادها

القوات المسلحة المصرية تصدر بياناً حول واقعة التعدي على أحد افرادها

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد