الرئيس اللبناني يعلق على الحريق الجديد الذي نشب بمرفأ بيروت اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن "الحريق الذي وقع في مرفأ بيروت، قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال".



من جهته، أكد رئيس لجنة الأشغال النيابية في لبنان النائب نزيه نجم، أنه حسب التقارير التي وصلت من غرفة الطوارئ، فإن الحريق، يعود لخطأ فني من أحد العمال.



وقال نجم: إن "الحادث دليل على الجهل، ولا أعلم إذا كان مفتعلا، أنا أشك بأنه مفتعل، وعلى الأرجح بحسب التقارير التي وصلتنا من غرفة الطوارئ يعود سبب الحريق إلى قيام أحد العمال بالتلحيم والقص على آلة التلحيم الأمر الذي أدى إلى إطلاق شرارة واندلاع الحريق".



وأشار إلى أن "المسؤولية تقع على المفتعل وعلى الذي أعطى أمر التلحيم دون أي انتباه إلى شروط السلامة العامة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ولفت، إلى أن "الحريق اندلع في مستودع للدواليب والزيوت بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية، وكل ذلك مواد قابلة للاشتعال".



يشار إلى أن حريقًا اندلع اليوم في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، ليطلق عموداً ضخماً من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية، بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل، دمر منشآت المرفأ، والمنطقة المحيطة به.



ورأى شاهد عيان، ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق، وفق موقع (روسيا اليوم).



وقال مصدر عسكري لبناني: "إن حريقاً اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت، وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن".



ودعا مصدر عسكري المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ، وإخلاء الطرق المجاورة له.



يأتي ذلك بعد نحو شهر ونصف حريق ضخم اندلع في المرفأ في الثالث من آب/أغسطس الماضي، أدى إلى مقتل نحو 200 شخص، وإصابة أكثر من 5000، وتشريد ربع مليون آخرين.