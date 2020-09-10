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شاهد: "سيدة القطار" المصرية تروي تفاصيل الحدث بين الضابط وموظف وزارة النقل

شاهد: "سيدة القطار" المصرية تروي تفاصيل الحدث بين الضابط وموظف وزارة النقل
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو، السيدة المصرية صفاء أبو العزم الملقبة بـ(سيدة القطر)، تروي فيه تفاصيل الموقف الذي حصل بين الضابط في القوات المسلحة وأحد موظفي وزارة النقل داخل القطار.

وقالت أبو العزم: "سمعت صوت مرتفع داخل القطار، فوجد الكومساري يطلب من العسكري النزول من القطار، ولكن طلبت من العسكري بالجلوس، وقلت للعسكري بأني سأدفع عنك ثمن التذكرة، ولكنه رفض".

التفاصيل في الفيديو التالي: 


 

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