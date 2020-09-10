شؤون فلسطينية

هنية يستقبل عصبة الأنصار الإسلامية ويؤكد على أهمية استقرار المخيمات ومقاومة الاحتلال

هنية يستقبل عصبة الأنصار الإسلامية ويؤكد على أهمية استقرار المخيمات ومقاومة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، وقيادة  الحركة، وفداً قيادياً من عصبة الأنصار الاسلامية  برئاسة الشيخ أبو طارق السعدي،  اليوم الخميس 10/9/2020، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحضر اللقاء الدكتور ماهر صلاح رئيس منطقة الخارج في حركة حماس وعدد من القياديين.

وقد تمّ البحث في المشاريع الاسرائيلية الأمريكية الهادفة  لتصفية القضية الفلسطينية، ومنها "صفقة القرن"، وخطة الضمّ، والتطبيع.

وأكد المجتمعون  على عدم التنازل عن الأرض والمقدسات، وعدم التفريط بالحقوق، مع التشديد على اهمية مقاومة الاحتلال الاسرائيلي لمواجهة مخاطر المرحلة والتصدي للتهديدات الاسرائيلية.

وأكد المجتمعون على التنسيق الدائم في المواقف بين أطراف المقاومة في هذه الظروف الدقيقة.

واتفق المجتمعون على ضرورة العمل بين كل القوى الفلسطينية من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان.

وأثنى هنية على الدور الإيجابي الذي تقوم به عصبة الأنصار في حفظ امن و استقرار المجتمع الفلسطيني في لبنان.

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