إسرائيل: (كابينت كورونا) يناقش فرض قيود مشددة على المرافق العامة



وحسب تقرير أعدته هيئة الاستخبارات العسكرية، يبدو أن حصر تفشي الفيروس منوط باستمرار الإغلاق أو القيود لمدة شهر تقريبا.



وأُفيد أن منسق مكافحة (كورونا)، روني غامزو يطالب بفرض قيود مشددة خلال موسم الأعياد اليهودية حيث لن يسمح التنقل بين المدن والتجمهر داخل المدن والخروج من المنازل لمسافة 500 متر فقط، وإغلاق مؤسسات التعليم ودور العبادة والملاهي والمطاعم.





ومن المقرر أن يلتئم مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، لإقرار الخطة التي يتبناها مجلس (كورونا)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة، أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بـ (كورونا) في إسرائيل، تقارب 4000.



ويبلغ عدد الحالات النشطة في المجتمع العربي، نحو 7000، وتحتل أم الفحم المكان الأول من ناحية عدد المرضى الحاليين، تليها الطيرة والناصرة.



وتضيف (مكان)، أن عدد الحالات النشطة في شرقي القدس يقارب الـ 1600.

رام الله - دنيا الوطنيناقش (كابينت كورونا) في إسرائيل، احتمال فرض إغلاق شامل أو قيود مشددة خلال فترة الأعياد اليهودية، التي تبدأ الأسبوع المقبل.