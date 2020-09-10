الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الخميس، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة اخترقت الأجواء اللبنانية، فوق بلدة "عيتا الشعب" الحدودية.



من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، سقوط طائرة مسيرة تابعة له، داخل الأراضي اللبنانية.



وقال المتحدث باسم الجيش: "قبل قليل وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيّرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".



رام الله - دنيا الوطن