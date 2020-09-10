"الصحة" بغزة: قطعنا شوطاً طويلاً في تحديد الخارطة الوبائية بالقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة مساء اليوم الخميش: إنه يتم إجراء مسحات مخبرية تؤخذ من المواطنين في مناطق قطاع غزة المختلفة، مشيراً إلى أنه تم "قطع شوط طويل في تحديد الخارطة الوبائية في القطاع".



وأضاف في تصريحات نشرتها وزارة الصحة بغزة، أن المسحات المخبرية التي تؤخذ من داخل المجتمع تعطي فرصة أكبر للطواقم الطبية لتحديد خارطة الوباء.



وشدد القدرة على أن الخارطة الوبائية باتت واضحة تمامًا في عدّة مناطق من القطاع، فيما أن عمليات التقصي الوبائي متواصلة لكسر حلقات تفشي وباء (كورونا).



وأكد على أن هناك التزاماً واضحاً من المواطنين في عدّة مناطق في القطاع، المناطق التي التزم فيها المواطنين بالإجراءات سجلت عددًا محدودًا من الإصابات بفيروس (كورونا).



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن مناطق الشمال ومحافظة غزة، لا زالت خطرة والإصابات في تزايد مستمر.