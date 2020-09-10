القوات المسلحة المصرية تصدر بياناً حول واقعة التعدي على أحد افرادها























رام الله - دنيا الوطنأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، بياناً صحفياً، بشأن واقعة تجاوز أحد العاملين بوزارة النقل مع أحد أفراد القوات المسلحة.وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيانها الذي نشر اليوم الخميس، على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إحترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالإنضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.واشار بيان القيادة، إلى أن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم إتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.