الصحة الأردنية: تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سعد جابر، وزير الصحة الاردني، اليوم الخميس، عن تسجيل 80 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، منها 79 إصابة محلية، ليصبح المجموع التراكمي للإصابات في الأردن 2739 إصابة.



وتوزعت الحالات المحليّة كالآتي: 38 إصابة في عمّان، و9 إصابات في الكرك، و19 في البلقاء، و7 في إربد، و3 في الزرقاء، و3 في المفرق، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وسُجلت 62 حالة شفاء جديدة الخميس، فيما يخضع 688 مصابا للعلاج حاليا.



وأجري 15784 فحصا مخبريا جديدا للكشف عن الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 941018 فحصا.