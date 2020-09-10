دولي

إصابة قائد الجيش الأوكراني بفيروس (كورونا)

إصابة قائد الجيش الأوكراني بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دخل القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، الفريق روسلان خومتشاك، الحجر الصحي بعد أن كشفت الفحوصات إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

وأكد رئيس دائرة العلاقات العامة في الجيش الأوكراني، العقيد بوغدان سينيك، اليوم الخميس لوسائل إعلام تشخيص الفيروس التاجي لدى قائد القوات المسلحة، مشيرا إلى أن خومتشاك دخل الحجر الصحي عقب ورود نتائج فحصه، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووصف سينيك حالة القائد حاليا بأنها "مقبولة"، مضيفا أن الفريق سيبقى قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.

وسجلت في الجيش الأوكراني أمس الأربعاء 68 إصابة جديدة بـ(كورونا)، أي أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

وبلغ عدد المصابين بـ(كورونا) في الجيش الأوكراني حتى اليوم 643 شخصا، وقد تماثل 1440 آخرون للشفاء وتوفى ستة آخرون جراء إصابتهم بالوباء.

وبشكل عام، سجل في أوكرانيا حتى اليوم أكثر من 145 ألف إصابة بالفيروس التاجي، منها 3023 حالة وفاة.

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