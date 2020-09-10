ترامب يعلق على صحة كيم جونغ أون

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يتمتع بصحة جيدة ولا ينبغي الاستهانة به".



وكتب ترامب في تغريدة على (تويتر): "كيم جونغ أون بصحة جيدة. لا تستخفوا به أبدا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



في الأشهر القليلة الماضية، انتشرت شائعات كثيرة في وسائل الإعلام الغربية والكورية الجنوبية واليابانية، تزعم بأن زعيم كوريا الشمالية، يعاني من مشاكل صحية خطيرة بسبب ظهوره العام النادر، خاصة وأنه امتنع في نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو عن الظهور في المناسبات العامة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.



عقد الاجتماع الأول بين ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 حزيران/ يونيو 2018، وخلاله اتفقا على إجراءات لتطبيع العلاقات ونزع السلاح النووي من جمهورية كوريا الشمالية.



وانتهى اجتماعهما الثاني في هانوي في شباط/ فبراير 2019 دون نتيجة تذكر. بالإضافة إلى ذلك، التقى الزعيمان في وقت لاحق لفترة وجيزة على حدود الكوريتين. ثم أصبح ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدمه أراضي كوريا الشمالية من كوريا الجنوبية.