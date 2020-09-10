تعرف على آلية إعادة فتح عيادات الأسنان في قطاع غزة بعد جائحة (كورونا)

تحدث الدكتور جمال نعيم نقيب أطباء الأسنان في قطاع غزة اليوم الخميس عن آلية فتح عيادات الأسنان في القطاع ، مبينا ان قرارا صدر أمس من وزارة الصحة بإعادة فتحها تحت لوائح مشددة في المناطق المصنفة بالعلامة الخضراء والصفراء وفتح بعض العيادات بإذن خاص من الوزارة في المناطق المصنفة بالعلامة الحمراء.





وأشار نعيم في حديث مع إذاعة صوت الأقصى المحلية ان مهنة طب وعلاج الأسنان على احتكاك مباشر مع المريض وفيه تستخدم عدة آلات تعطي فرصة كبيرة لانتقال عدوى كورونا من المريض إلى الطبيب والعكس .





وقال :"عيادات الأسنان التي سمح لها بالعمل ستتبع تعليمات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة , وهي عدم استقبال المرضى إلا في الحالات الطارئة جدا , وأن يتم الحجز للمريض تلفونيا قبل دخول العيادة, ومنع انتظار المرضى داخل العيادات , وأن يكون هناك 20 دقيقة تهوية لغرفة العلاج قبل دخول المريض التالي, إضافة إلى إجراءات وقاية خاصة للطبيب".





وأوضح نقيب اطباء الاسنان في غزة ان هناك ألف طبيب أسنان تضرر بشكل مباشر من جائحة كورونا ، حيث تم رفع كشف بأسماء المتضررين الى الجهات المعنية لصرف تعويضات لهم.

رام الله - دنيا الوطن