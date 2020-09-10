الهندي يوجه دعوة للسلطة الفلسطينية للانسحاب من جامعة الدول العربية

دعا د. محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الخميس السلطة الفلسطينية الى الانسحاب من جامعة الدول العربية.





وقال الهندي في تصريح صحفي مقتضب ان :" الجامعة العربية هذه تمثل اليوم دولا تتخلى عن فلسطين وتعانق اسرائيل وترفض إدانة التطبيع ، وهي لا تمثل شعوبها الحية المخلصة دوما لفلسطين". وفقا لقوله





وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، قد قال إن إسقاط مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، بشأن إدانة العلاقات الإماراتية الإسرائيلية "تشريع عربي رسمي للتطبيع".

رام الله - دنيا الوطن