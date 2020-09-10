وزارة الثقافة توزع أكثر من خمسة آلاف كتاب

قامت وزارة الثقافة بتوزيع أكثر من خمسة آلاف كتاب تتضمن كتباً تربوية، روايات، شعر، بالإضافة لكتبِ الأطفال، على مكتبات البلديات والمراكز والمؤسسات الثقافية في عدد من المحافظات الفلسطينية.





وقال مدير عام الآداب والنشر والمكتبات في وزارة الثقافة عبد السلام عطاري إن الوزارة تهدف إلى دعم وتفعيل دور المكتبات من خلال مواصلة توزيع الكتب على المكتبات العامة والمؤسسات الثقافية، حيث قامت الوزارة بتزويد المؤسسات بالعديد من إصدارات الوزارة وتلك التي قامت باقتنائها من دور النشر العربية والفلسطينية من خلال معارض الكتاب التي أقامتها وزارة الثقافة أو تلك التي شاركت فيها.





وأضاف العطاري إن هذه الخطة تستهدف رفد المكتبات العامة ومكتبات المؤسسات الثقافية والمدارس خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة توزع هذه الإصدارات لتعزيز مكانة الكتاب والمكتبات من أجل خلق حالة من التواصل والتفاعل الثقافي ودعم المعرفة، وذلك يأتي ضمن رؤية الوزارة النهوض بالمشهد الثقافي.

رام الله - دنيا الوطن