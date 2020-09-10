الكشف عن نتائج تشريح جثمان الشهيد الخطيب

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الخميس، بانتهاء تشريح جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب في معهد الطب العدلي "أبو كبير" بالقدس المحتلة، وذلك بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل الفلسطينية الدكتور أشرف القاضي.



وبينت الهيئة، أن نتائج التشريح تفيد بأن سبب الوفاة هو قصور حاد في عمل عضلة القلب نتيجة اعتلال في العضلة وأمراض في الشرايين التاجية.



ولفتت أن الأسير الشهيد الخطيب، من بيت لحم، كان قد أستشهد في سجن "عوفر" الاحتلالي المقام غرب مدينة رام الله مطلع الشهر الحالي، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة خلال تأدية للصلاة، وقد ماطل السجانون والادارة لوقت طويل في التدخل وعمل اللازم لإنقاذ حياته وتقديم الرعاية الصحية له.



يذكر أن الشهيد الخطيب، كان محكوما بالسجن 18 عاماً و8 أشهر، وتبقى من محكوميته عدة أشهر، حيث دخل السجن في شهر نيسان 2002.