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شاهد: اندلاع حريق ضخم في مرفأ بيروت

شاهد: اندلاع حريق ضخم في مرفأ بيروت
رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، ليطلق عموداً ضخماً من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية، بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل، دمر منشآت المرفأ، والمنطقة المحيطة به.

ورأى شاهد عيان، ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق، وفق موقع (روسيا اليوم).

وقال مصدر عسكري لبناني: "إن حريقاً اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت، وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن".

ودعا مصدر عسكري المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ، وإخلاء الطرق المجاورة له.

 

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