إغلاق محطة وقود في محافظة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أغلق الأمن الوقائي والشرطة وهيئة البترول، اليوم الخميس، محطة وقود في شمال محافظة الخليل، وتم التحفظ على (2100) لتر من السولار والبنزين، غير المطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية المعمول بها.



وأوضح بيان للضابطة الجمركية، أن الإغلاق، جاء بناء على قرار من النيابة العامة، ونيابة الجرائم الاقتصادية، مبيناً أنه تمت إحالة الملف إلى نيابة الجرائم الاقتصادية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.