الصحة تتسلم 15 جهاز تنفس اصطناعي لمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تسلّمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 15 جهاز تنفس اصطناعي من نوع حديث، قدمتها مؤسسات بريطانية لمواجهة فيروس (كورونا).



وتوفر أجهزة التنفس التي قدمتها جمعية التربية الطبية الدولية 2000 (IMET 2000)، وجمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP)، بدعم من القنصلية البريطانية العامة، الأوكسجين تحت الضغط، ما يتيح للعديد من المرضى التعافي دون الحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الاصطناعية الشائعة.



من جانبه، قال مؤسس جمعية التربية الطبية الدولية 2000 كولين جرين، إن هذه الأجهزة يتم استخدامها الآن وبنجاح على آلاف المرضى في 106 مستشفيات في بريطانيا، مضيفاً: "اشترت دائرة الصحة الوطنية البريطانية 10 آلاف جهاز لأنها أثبتت جودتها".



وسيقوم فريق طبي فلسطيني تابع لجمعية التربية الطبية الدولية، بالبدء بتدريب الأطباء والممرضين في خمس مستشفيات في الضفة الغربية، والتي ستتلقى أجهزة التنفس الاصطناعي الحديثة، مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة الوقائية، لتقليل مخاطر انتقال فيروس (كورونا).



وسيشمل التدريب مستشفيات: دورا وعالية في الخليل، والعسكري في نابلس، وهوغو شافيز والمجمع الطبي الفلسطيني في رام الله.



كما سيتم شحن تسعة أجهزة تنفس حديثة أخرى قريباً لمستشفيات قطاع غزة، وستقوم جمعية (MAP) في غزة بتوزيع مجموعة من الأدوات الصحية على مراكز الحجر الصحي، ومواد مطهرة ومعقمة للمستشفيات والعيادات الصحية، ومعدات الحماية الشخصية (PPE) للعاملين في المجال الصحي.