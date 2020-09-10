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النمسا تسجل أكبر زيادة يومية بفيروس (كورونا) منذ مارس

النمسا تسجل أكبر زيادة يومية بفيروس (كورونا) منذ مارس
رام الله - دنيا الوطن
سجلت النمسا 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ أواخر مارس، عندما تراجعت الإصابات بسرعة بسبب إجراءات العزل العامة الصارمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الخميس، إن من بين الحالات الجديدة 387 إصابة في العاصمة فيينا.

وتزايدت الإصابات منذ أواخر يونيو، وفي الآونة الأخيرة ألقت الحكومة باللوم في ارتفاع الإصابات على العائدين من مناطق سياحية مثل إسبانيا وكرواتيا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين حول العالم وصل إلى 28,052,222 حتى اليوم، فيما تم تسجيل 908,475 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وفق موقع worldometers. 

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