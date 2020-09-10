شؤون فلسطينية

الديمقراطية: على قوى حركة التحرر العربية أن تتصدر المشهد بمعركة مقاومة التطبيع

الديمقراطية: على قوى حركة التحرر العربية أن تتصدر المشهد بمعركة مقاومة التطبيع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الخميس في 10/9/2020 إلى استخلاص الدروس والعبر من نتائج أعمال وزراء خارجية الدول العربية، أمس الأربعاء، والتحدث في رفضهم إدانة تطبيع الإمارات وشراكاتها مع دولة الاحتلال، ومحاصرة تحرك الوفد الفلسطيني، ورفض توزيع مشروعه في قرار الإدانة، رغم ما شهده من تخفيف، على الدول الأعضاء، بل والتهديد بصفاقة تامة بتأييد خطوات الإمارات، تحدياً لمشاعر الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية. 
  
وقالت الجبهة: "إن أهم درس يستخلص من حدث يوم 9/9/2020 إن جامعة الدول العربية، لم تعد القلعة العربية التي تحمي القضية الفلسطينية، وباقي القضايا القومية لشعوبنا العربية، بعد أن اخترقتها التحالفات العربية الإسرائيلية، والشراكات مع دولة الاحتلال"، الأمر الذي في ظل الحديث عن استعداد دول عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، أن كافة المطبعين مع دولة الاحتلال وشركاءها في التحالفات الإقليمية، سوف تزداد رجاحة، وسوف يتعزز موقع كتلة عربية نفضت يديها من القضية الفلسطينية، وانتقلت إلى الجهة الأخرى، مع التلطيف خلف بيانات وعبارات وألفاظ تأييد لا تسمن ولا تغني عن جوع، ولا تقلل إطلاقاً من النتائج الكارثية للتطبيع على مصالح شعبنا الفلسطيني، وشعوبنا العربية.

ودعت الجبهة إلى استلهام الاستخلاص الرئيسي، الذي بات يؤكد سقوط الرهان على المواقف العربية الرسمية، وضرورة تعزيز الرهان على قوى حركة التحرر العربية، التي يتوجب عليها الانتقال إلى خندق المواجهة، في شراكة تامة مع مقاومة الشعب
الفلسطيني وقواه، بعد ما تحول التطبيع إلى محور رئيسي من محاور "رؤية" ترامب إلى جانب خطة الضم وتطبيقاتها.

وختمت الجبهة، مؤكدة أن على أحزاب حركة التحرر العربية مسؤولية تاريخية في مقاومة التطبيع في بلادها، وخوض معاركها ضده، وتصعيد المواجهة لسياسات الانحراف نحو الالتحاق بالتحالف الأميركي- الإسرائيلي.

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