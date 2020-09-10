شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل سبع وفيات وألف إصابة بفيروس (كورونا ) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين تُسجل سبع وفيات وألف إصابة بفيروس (كورونا ) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل 7 وفيات، وألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و490 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الكيلة، أن حالات الوفاة الجديدة، سجلت لمواطنة (78 عاماً) من يطا، كانت تعاني من أمراض في القلب وضغط وسكري، ومواطنة من السموع (40 عاماً) كانت تعاني من فشل كلوي، ومواطنة (39 عاماً) من قلقيلية، كانت تعني من مرض السكري، ومواطن (65 عاماً) من نابلس كان يعاني من فشل كلوي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ومواطنة من بيت لحم (88 عاماً) كانت تعاني من جلطة دماغية ومرض السكري، فيما سلجت حالة وفاة لرضيع (6 شهور) من مدينة غزة، ومواطنة مسنة من وادي الجوز في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (101)، محافظة نابلس (82)، محافظة بيت لحم (51)، محافظة قلقيلية (35)، محافظة رام الله والبيرة (112)، جنين (14)، أريحا والأغوار (30)، طوباس (28)، طولكرم (18)، سلفيت (22)، قطاع غزة (195)، ضواحي القدس (57)، مدينة القدس (255).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (19)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة طوباس (3)، ضواحي القدس (300)، مدينة القدس (135).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

الإصابات الجديدة:
• مدينة القدس: 255
• المحافظات الشمالية: 550
• المحافظات الجنوبية: 195
حالات التعافي:
• مدينة القدس: 135
• المحافظات الشمالية: 355
• المحافظات الجنوبية: 0
حالات الوفاة:
• مدينة القدس: 1
• المحافظات الشمالية: 5
• المحافظات الجنوبية: 1
عدد الفحوصات: 5714.

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