رياض المالكي يلتقي المفوض العام لـ (أونروا)



واستعرض المالكي جهود القيادة الفلسطينية، في حشد الدعم الدولي لمواجهة الضائقة المالية لـ (أونروا).





وعبر عن سروره بافتتاح العام الدراسي بالمدارس التابعة للوكالة في الوطن والشتات، مؤكداً على أهمية المحافظة على سير التعليم في المدارس في ظل الأزمة المالية، التي تمر بها الوكالة، وأيضاً تبعات أزمة جائحة (كورونا).



من ناحيته، أكد لازاريني حرص (أونروا) على الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها، ودعا المانحين لتقديم الدعم المالي لـ (أونروا) حتى تستطيع الاستمرار بالقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.





وأكد على ضرورة مساهمة الدول العربية جميعها، بدعم (أونروا) كما دعا المانحين إلى تقديم الدعم المالي لها، لتستطيع الاستمرار بالقيام بواجباتها.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، ضرورة ضمان تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) للاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، داخل الوطن، وفي الشتات، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم.وجدد المالكي، خلال لقائه المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه (أونروا)، وتقديم الدعم المالي لها، للمحافظة على استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.