جورجيا تُعلن عن بدء الموجة الثانية من وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الجورجي، غيورغي جاخاريا، خلال جلسة الحكومة: إن الموجة الثانية المتوقعة من وباء فيروس (كورونا) المستجد، قد بدأت بالفعل، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة.



وأضاف جاخاريا: "تشير الـ 57 حالة المكتشفة، اليوم، والـ 44 المسجلة أمس، بشكل مباشر إلى أن الوضع الوبائي في البلاد يتغير تدريجيا، وكما افترضنا بدأت بالفعل الموجة الثانية من الوباء، لقد افترضنا ذلك في الخريف، وها هي تبدأ فعلاً في الخريف، والمهم حالياً، هو أنه لا يوجد سبب للذعر، لأننا نسيطر سيطرة كاملة على الوضع" وفق (روسيا اليوم).



في يوم 10 أيلول/ سبتمبر، تم في جورجيا، تسجيل زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) 57 إصابة.