بعد زيارة استغرقت ساعات.. الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة

غادر الوفد الأمني المصري، ظهر اليوم الخميس، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، بعد زيارة استمرت لعدة ساعات، التقى فيها قيادة حركة (حماس) شمال القطاع.



وحسب المكتب الإعلامي للمعبر، فإن الوفد غادر بعد زيارة قصيرة استمرت ساعات.



وأوضح أنه من المرجح، أن يعود الوفد الأمني للقطاع مساء اليوم، وذلك لاستكمال المشاورات الخاصة بملف التهدئة.







رام الله - دنيا الوطن