مصرع طفلة جرّاء حادث سير ذاتي في طوباس

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين، مصرعها نتيجة حادث سير ذاتي بالقرب من منزلها في بلدة عقابا في طوباس.





وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة، تلقت خبر وقوع حادث ذاتي من قبل مركبة بالقرب من منزل الطفلة في بلدة عقابا، على الفور توجهت الشرطة للمكان.





وأضاف، "تبين أن المصابة طفلة بعمر عامين، وتم نقلها إلى المستشفى التركي في طوباس، إثر إصابتها بجروح خطيرة، ومن هناك تم نقلها إلى مستشفى الرازي في جنين، وتوفيت على إثر الحادث لاحقاً".





وأشار ارزيقات إلى توقيف السائق، ومباشرة الشرطة للتحقيق معه، بهدف الوقوف على ملابسات الحادث.

رام الله - دنيا الوطن