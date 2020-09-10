منظمة الصحة العالمية: عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو بلغ 113

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الإصابات بفيروس إيبولا في المقاطعة الاستوائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفع إلى 113 حالة.





وأضافت الممثلية الإقليمية لهذه المنظمة، أنه وفقا للمعطيات المتوفرة الأخيرة، تم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تسجيل 107 إصابات مؤكدة، وهناك ست إصابات محتملة.





وذكرت الممثلية، أنه توفي ما مجموعه 48 شخصا بسبب المرض، وتعافى 52 من المصابين.





وتم الإعلان عن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في المقاطعة الاستوائية المذكورة، وهو التفشي الحادي عشر على التوالي، في الأول من يونيو.





ومرض فيروس إيبولا، هو عدوى فيروسية حادة تصيب الإنسان وبعض أنواع الحيوانات. اندلع وباء إيبولا في غرب إفريقيا في عام 2015، وأصاب ثلاثة بلدان بشكل رئيسي: غينيا وسيراليون وليبيريا.

رام الله - دنيا الوطن