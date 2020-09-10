الرئيس الصيني يحث مجموعة العشرين على جعل لقاحات "كوفيد-19" متاحة للجميع

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الأربعاء، إن الصين ستعمل مع السعودية من خلال إطار مجموعة العشرين لجعل لقاحات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) متاحة لجميع الدول والشعوب وميسورة التكلفة.



وفي مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ذكر الرئيس شي أن الصين ستواصل العمل مع السعودية في البحث والتطوير فيما يخص لقاحات (كوفيد-19)، ويتعين على الجانبين تكثيف التواصل والتنسيق لدعم التعاون من خلال مجموعة العشرين، والمساعدة في جعل اللقاحات منفعة عامة عالمية.موظف يختبر عينات من لقاح خامل لكوفيد-19 في مصنع إنتاج اللقاحات التابع للمجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية (سينوفارم) في بكين، عاصمة الصين، في 11 أبريل 2020. (شينخوا)



وقال الرئيس شي إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسعودية قبل 30 عاما، أحرزت العلاقات الثنائية تقدما كبيرا، وشهد التعاون العملي في مختلف المجالات بين الجانبين تقدما مطردا.



وأشار الرئيس الصيني إلى إن العلاقات الصينية-السعودية دخلت في الوقت الحاضر فترة ناضجة من التطور السريع، وتواجه فرصا تنموية جديدة، مضيفا أن الجانب الصيني يرغب في اغتنام الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية فرصة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، ومواصلة الدعم المتبادل في القضايا التي تتعلق بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية للبلدين.



وأكد الرئيس شي أن الجانب الصيني مستعد أيضا للعمل مع السعودية لتعزيز التكامل بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية السعودية 2030، ودفع التعاون في جميع المجالات، وتعزيز تنمية أكبر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة، مضيفا أن الجانب الصيني مستعد للعمل مع السعودية للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستوى أعلى.



كما قال الرئيس شي إنه في مواجهة الضربة المفاجئة لكوفيد-19، قدمت المملكة دعما لحرب الصين ضد المرض، ومن جانبها قدمت الصين بنشاط إمدادات للسعودية خلال مواجهة المرض، مضيفا أن المرض عدو مشترك للبشرية، وعبر الاتحاد والتعاون فقط يمكن لجميع الدول التغلب على الفيروس.



وأوضح الرئيس الصيني أنه مع استمرار تفشي المرض في جميع أنحاء العالم، ستواصل الصين دعمها الكامل لجهود المملكة ضد المرض، وتنفيذ التعاون في أبحاث اللقاحات وتطويرها، ومساعدة المملكة في استئناف العمل والإنتاج.



كما شدد على أن الصين تقدر الجهود الكبيرة للمملكة في تعزيز التعاون داخل مجموعة العشرين منذ توليها الرئاسة الدورية، وهي على استعداد للتواصل والتنسيق عن كثب معها لتعزيز تعاون مجموعة العشرين، والمساعدة في جعل لقاحات (كوفيد-19) منفعة عامة عالمية، وجعلها ميسورة التكلفة ومتاحة لجميع البلدان وجميع الشعوب.



