قيادي بالجهاد مُهاجماً جامعة الدول العربية: عرابة التطبيع مع إسرائيل

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن عدم إقرار المشروع الفلسطيني، برفض التطبيع مع إسرائيل في جامعة الدول العربية، يمثل تراجعاً جديداً في مواقفها، مضيفاً: "فهي باتت عراباً للتطبيع مع العدو الصهيوني، وتمرير (صفقة القرن) التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".



وأضاف المدلل، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "هي بذلك تعطي الشرعية لدولة الاحتلال؛ لتكون كياناً طبيعياً وسط عالمنا العربي، ولمزيد من الهيمنة الصهيوأمريكية على مقدرات وثروات الأمة".



وتابع المدلل: "أعطت الجامعة العربية، الشرعية للعدوان الأمريكي والأجنبي، لتمزيق أراضي الدول العربية، وهي تتخلى عن دورها في مساندة الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية والحفاظ على ثوابت الأمة، لصالح مزيد من التغول والاستيطان والضم الصهيوني والتقاسم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى".

رام الله - دنيا الوطن