اختتام فعاليات معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات

اختتم معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، وهو أول حدث اقتصادي وتجاري دولي ضخم تقيمه الصين افتراضيا وواقعيا منذ تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، اليوم (الأربعاء).





وقال شيان قوه يي، المسؤول بوزارة التجارة، إن المعرض سلط الضوء على أشكال ونماذج جديدة للأعمال مثل التجارة الرقمية واتصالات الجيل الخامس والإنترنت الصناعي والمكاتب الذكية وابتكار سلسلة الكتل (بلوكتشين).





وأوضح شيان أن مناطق بالمقاطعات ومؤسسات مركزية ومؤسسات مالية شكلت مجموعات تجارية ووقعت 240 اتفاقية خلال الحدث.





وأضاف أن الوزارة ستقدم قوائم سلبية للتجارة عبر الحدود في الخدمات هذا العام لتعزيز الانفتاح المؤسسي في قطاع الخدمات.





وقال يان لي قانغ، رئيس مكتب التجارة ببلدية بكين، إن الموقع الرسمي للمعرض تلقى 7.2 مليون زيارة، وحقق التطبيق الرسمي 8.05 مليون مشاهدة.





وأوضح أن إجمالي 5372 شركة من الداخل والخارج أقامت منافذ عرض عبر الإنترنت، بما في ذلك 2037 منفذا ثلاثي الأبعاد.





وأضاف أن هناك منصة إلكترونية ستظل مفتوحة أمام المؤسسات لفترة معينة للتسجيل عبر الإنترنت، وإقامة منافذ عرض عبر الإنترنت، وإجراء مفاوضات وتوقيع عقود.





وافتتح المعرض، الذي أقيم تحت عنوان "الخدمات العالمية، الازدهار المشترك"، في 4 سبتمبر. وتضمن المعرض، الذي استمر ستة أيام، القمة العالمية للتجارة في الخدمات، وأربعة منتديات قمة، وأكثر من 100 ندوة ومنتدى في قطاع الصناعة.

رام الله - دنيا الوطن