(أونروا) تستأنف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة اعتباراً من اليوم

استأنفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) في غزة الخميس، توزيع مساعداتها الغذائية للدورة الثالثة على اللاجئين المنتفعين.





وذكر بيان للوكالة الأممية الخميس، أنه ومن أجل تقليل المخاطر على صحة وسلامة اللاجئين والموظفين، تقوم "أونروا" باختبار آلية توصيل الغذاء إلى العائلات في منازلهم في مناطق الحجر الصحي.





وأوضحت أنه تم تجهيز جميع الموظفين بمعدات الحماية الشخصية ولن يكون هناك أي اتصال جسدي بين اللاجئين والموظفين أثناء تسلمهم المساعدة الغذائية.





وقال بيان لـ"أونروا" إن100 عائلة تسلمت اليوم طرودًا غذائية في عملية تجريبية ستستمر في الأيام القليلة المقبلة.





وأضاف البيان: "بمجرد أن نطمئن أن هذا النهج الدقيق لتوصيل المساعدات الغذائية يعمل نحو تلبية الأهداف الصحية المعلنة، سنقوم بتنفيذه على نطاق أوسع لتوصيل المساعدة الغذائية لجميع من ينتظرون الحصول عليها".





وكان أبو حسنة، نفى سابقاً وجود أية تقليص للخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية، مضيفاً أن غزة لم تشهد تقليصاً، حيث تبلغ حصة القطاع من خدمات الوكالة 40%، رغم أن نسبة اللاجئين في القطاع 20%.

رام الله - دنيا الوطن