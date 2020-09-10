شؤون فلسطينية

أشرف القدرة: بدأنا بأخذ عينات عشوائية من داخل المجتمع

أشرف القدرة: بدأنا بأخذ عينات عشوائية من داخل المجتمع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة: إن الطفل الذي توفي اليوم، جراء إصابته بفيروس (كورونا) كان يعاني من مشاكل صحية سابقة.

وأضاف القدرة، وفق قناة (الأقصى): "بدأنا بأخذ عينات عشوائية من داخل المجتمع، وغرفة الطوارئ مازالت تتابع الحالة الوبائية داخل المجتمع".

وتابع: "نوازن بين الإجراءات على الأرض، وبين التقصي الوبائي وحاجة المواطنين، والتخفيف من الإجراءات على الأرض، لا يعني الاستهتار لأن الخطر مازال قائماً". 

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