وزير خارجية الكويت يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم خیارات شعبنا الفلسطيني لنیل حقوقه

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رام الله - دنيا الوطن

شدد وزیر الخارجیة الكويتي، وزیر الدفاع بالإنابة، الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على موقف دولة الكویت المبدئي والثابت، في دعم خیارات الشعب الفلسطیني؛ لنیل حقوقه المشروعة.



وجدد الصباح في كلمته، بأعمال الدورة الـ 154 لمجلس الجامعة العربیة على المستوى الوزاري، التي عقدت عبر تقنیة الاتصال المرئي والمسموع، برئاسة فلسطين، الدعوة للمجتمع الدولي إلى النظر بجدیة واهتمام نحو خیار العرب للسلام العادل والشامل كخیار استراتیجي.



وشدد على أن ذلك ممثل في مبادرة السلام العربیة من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل، ينهي الصراع العربي- الإسرائيلي ويحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني، بدءاً بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربیة المحتلة، ووصولاً لتنفیذ قرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة، وبالأخص القرارات (242) و(338)، و(2334) وغيرها من القرارات الدولیة ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة على حدود الرابع من حزيران/ يونیو1967 وعاصمتها القدس الشرقیة، وفق (وفا).