شاهد: اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة تُوضّح إنجازات الوفد الوزاري خلال تواجده بغزة



وأوضح اللوح، أن وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، قدمت خلاصة خبرات الوزارة في مواجهة وباء (كورونا) في المحافظات الشمالية، ووضعتها أمام الكادر الصحي في قطاع غزة، وذلك خلال المحاضرة الثرية والقيمة جداً، التي ألقتها في مستشفى الشفاء، ومن خلال شروحات وتوضيحات شاملة وعرض مرئي في كيفية بداية التعامل مع هذا الوباء، حتى الوصول إلى مرحلة التعايش معه وفق بروتوكول طبي وإجراءات صحية محددة، وتشكيل اللجان المختصة، وكيفية التعامل مع الحالات، بالإضافة إلى تقديم كتيبات وبروشورات مهمة، أعدتها الوزارة لمواجهة (كورونا).



وأضاف أن الوزيرة الكيلة، استعرضت خلال المحاضرة الأجهزة والأدوية والعلاجات التي تم استقدامها من خلال 20 شاحنة مع الوفد الوزاري، وأهمها أجهزة تنفس صناعي من بينها ثمانية أجهزة مقدمة من الجالية الفلسطينية في تشيلي، بالإضافة للمستلزمات الطبية للحالات الطارئة ومواجهة (كورونا) وجميعها من مخازن وزارة الصحة بالمحافظات الشمالية.



وأشار مسؤول اللجنة الاستشارية إلى الاجتماعات الكثيرة التي عقدتها وزيرة الصحة، واستمعت خلالها إلى الجميع من مكاتب حركية طبية وهيئات وكوادر، وخاصة بما يتعلق بهموم ومشاكل الكادر الطبي في المحافظات الجنوبية، وأهمها التقاعد المالي والخصومات على الرواتب ووقف التعيينات والدرجات والعلاوات، مؤكدة على أن جميع هذه المشاكل، ستضعها بصورة دائمة على طاولة مجلس الوزراء من أجل حلها جميعاً؛ لأن من واجبها الوقوف إلى جانب حقوق الأطباء، والكادر الطبي، والقطاع الصحي بشكل عام.



وتطرق اللوح إلى الزيارات الميدانية المتعددة التي قامت بها الوزيرة، والتي هدفت من خلالها للاطلاع على الواقع الصحي من خلال زيارة مستشفى الشفاء، وعدد من المستشفيات الخاصة بغزة، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمستشفى الإسراء الجامعي.



وختم اللوح بالقول: إن اللجنة الاستشارية، تتمنى أن يستمر هذا التواصل بين شطري الوطن من خلال وزيرة الصحة، والتي وعدت بالقدوم إلى قطاع غزة مجدداً خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى تطبيق سياسة وزارة الصحة بشكل متكامل بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور زكريا اللوح، مسؤول اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة، بالمحافظات الجنوبية، أن الوفد الوزاري المكلف من الرئيس محمود عباس، بالتواجد في غزة؛ للتعرف على احتياجاتها في مجابهة وباء (كورونا) حقق العديد من الإنجازات، التي استفاد منها القطاع الصحي والمواطنون في قطاع غزة.